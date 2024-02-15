В Госдуме предложили запретить несовершеннолетним посещать точки торговли алкоголем

Автором инициативы стал депутат Госдумы Султан Хамзаев.

В Госдуме предложили запретить несовершеннолетним посещать точки торговли алкоголем. Об этом пишет RT.

Автором инициативы стал депутат Госдумы Султан Хамзаев. Он предложил закрыть доступ в специализированные алкомаркеты и алкогольные секции магазинов для лиц моложе 18 лет.

«В рамках дальнейшей реализации государственной политики по снижению потребления алкогольных напитков прошу вас оценить предложение о необходимости внесения изменений в нормативно-правовые акты в части введения запрета на посещение специализированных алкогольных магазинов несовершеннолетними гражданами, а также создания в общих продуктовых магазинах отдельных закрытых алкогольных секций, также недоступных вниманию лиц в возрасте до 18 лет», — говорится в тексте обращения.