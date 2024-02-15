В Госдуме предложили списывать кредиты участникам СВО, получившим инвалидность II группы на фронте

Положения не будут распространяться на военную ипотеку.

В Госдуме предложили списывать кредиты участникам СВО, получившим инвалидность II группы на фронте. Об этом пишет « Парламентская газета ».

Данный законопроект внесут в Госдуму 15 февраля.

Отмечается, что на сегодняшний день на списание кредитов могут рассчитывать участники СВО, которых признали инвалидами I группы из-за увечья или заболевания, полученных при выполнении задач.

Согласно законопроекту, обратиться в банк за списанием кредита смогут также военнослужащие, получившие инвалидность II группы и признанные по решению военно-врачебной комиссии не пригодными к военной службе.

Отмечается, что положения не будут распространяться на военную ипотеку.