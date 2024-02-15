В Госдуме предложили списывать кредиты участникам СВО, получившим инвалидность II группы на фронте
Положения не будут распространяться на военную ипотеку.
В Госдуме предложили списывать кредиты участникам СВО, получившим инвалидность II группы на фронте. Об этом пишет «
Данный законопроект внесут в Госдуму 15 февраля.
Отмечается, что на сегодняшний день на списание кредитов могут рассчитывать участники СВО, которых признали инвалидами I группы из-за увечья или заболевания, полученных при выполнении задач.
Согласно законопроекту, обратиться в банк за списанием кредита смогут также военнослужащие, получившие инвалидность II группы и признанные по решению военно-врачебной комиссии не пригодными к военной службе.
Отмечается, что положения не будут распространяться на военную ипотеку.