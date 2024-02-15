В Госдуме предложили ограничить наценку на такси в плохую погоду
По мнению парламентариев, наценка не должна превышать 20% от стоимости поездки в обычный день.
Депутаты Госдумы предложили ограничить наценку за проезд в такси в плохую погоду. Об этом сообщило
По мнению парламентариев, наценка не должна превышать 20% от стоимости поездки в обычный день.
«Тогда цена будет более-менее нормальной для потребителя и водитель не будет в минусе», — считает депутат Алексей Говырин.
Парламентарии добавили, что плохая погода не должна «превращать поездки в роскошь», добавили парламентарии.