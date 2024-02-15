В ДТП под Рязанью пострадали три человека

Авария произошла в среду, 14 февраля, на 13-ом километре автодороги «Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш».

В ДТП под Рязанью пострадали три человека. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла в среду, 14 февраля, примерно в 8:50, на 13 километре трассы «Рязань — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш».

По предварительной версии, 66-летний житель Спасска-Рязанского на Chevrolet Lanos врезался в ВАЗ-21213, за рулем которого был 72-летний житель Рязанского района.

В результате пострадали оба водителя и 69-летняя пассажирка ВАЗ-21213. Им оказали медицинскую помощь.

По факту аварии полицейские начали проверку.