В центре Рязани задержали 38-летнего мужчину с наркотиком

Мужчину обнаружили патрульные.

В Рязани задержали 38-летнего мужчину с наркотиком. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Инцидент произошел в среду, 14 февраля, в 4:20. На улице Либкнехта полицейские заметили мужчину, который с фонариком искал что-то в снегу на тротуаре.

Патрульные предположили, что прохожий ищет закладку. Они решили опросить мужчину. Увидев полицейских, прохожий выключил фонарик и пытался скрыться в ближайшем дворе. Однако его остановили.

На место вызвали оперативников подразделения по контролю за оборотом наркотиков. Полицейские нашли у мужчины самодельный контейнер с порошком. Экспертиза установила, что там находилось более одного грамма наркотика. Злоумышленника задержали.

Также правоохранители выяснили, что 38-летний мужчина — лицо без гражданства, находящееся на территории России с нарушением миграционного законодательства.

Сейчас полицейские уточняют все звенья цепи незаконного оборота наркотиков. Возбуждено уголовное дело. Мужчину задержали.