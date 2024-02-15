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Сотрудники рязанского радиозавода прошли тренинг «Фабрика процессов»

Команда Рязанского радиозавода, участница нацпроекта «Производительность труда», прошла обучающий тренинг «Фабрика процессов». Об этом сообщила пресс-служба «Агентства развития бизнеса».

По условиям «Фабрики процессов», команде нужно собрать необходимое количество изделий за 20 минут. Игра началась с распределения ролей. Заместителю гендиректора досталась роль оператора, главный механик стал логистом, а директором «Фабрики» — ведущим инженер-технологом.

Во время обучения участники осознали необходимость выполнять работу не как они привыкли, а как это было бы эффективнее. Для этого оказалось необходимо перестроить производство и внедрить в него «бережливые» инструменты. Благодаря более грамотной организации труда команде удалось собрать деталь быстрее и качественнее, что дало видимый экономический эффект.

«Рязанский радиозавод одним из первых в регионе начал успешно внедрять у себя бережливое производство. На нашем примере можно увидеть кратный рост производительности труда, объемов выпускаемой продукции. И, конечно же, мы стремимся распространить эту культуру среди всех сотрудников, поэтому не первый раз участвуем в „Фабрике процессов“. Сегодняшняя „Фабрика“ прошла удачно ― мы достигли намеченных показателей. Во многом это благодаря положительному настрою нашей команды. Теперь будем адаптировать полученный опыт в реальных производственных условиях», ― сказал заместитель генерального директора по производству Сергей Березин.