С начала 2024 года в Рязани отремонтировали 61 участок дорог

В ночь с 14 на 15 февраля работы проводились на улицах Интернациональная и Бирюзова.

С начала 2024 года в Рязани отремонтировали 61 участок дорог. Об этом пишет мэрия.

Отмечается, что погодные условия и перепады температуры приводят к разрушению дорожного покрытия. Для поддержания улично-дорожной сети в нормативном состоянии специалистами управления дорожного хозяйства и транспорта администрации города Рязани ежедневно проводится мониторинг состояния дорог.

Также ведется работа с обращениями граждан: формируются списки улиц, подлежащих ямочному ремонту.

В зимнее время его проводят литым асфальтобетоном. Это позволяет дорожным службам работать при отрицательных температурах.

Ремонт осуществляется в ночное время, чтобы не создавать помех для движения транспорта.

В ночь с 14 на 15 февраля работы проводились на улицах Интернациональная и Бирюзова.