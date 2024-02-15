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Рязанские предприятия прошли обучение на базе Ковровского механического завода
Предприятие уникально с точки зрения опыта оптимизации производства: бережливое производство компания внедряет с 2006 года;предприятие получило статус «модельного»;на базе завода создана одна из первых «Фабрик процессов».

13-15 февраля рязанцы прошли трехдневное обучение на базе Ковровского механического завода. Об этом сообщила пресс-службе «Агентства развития бизнеса».

Отмечается, что предприятие уникально с точки зрения опыта оптимизации производства:

  • бережливое производство компания внедряет с 2006 года;
  • предприятие получило статус «модельного»;
  • на базе завода создана одна из первых «Фабрик процессов».

«Особенностью производственной площадки является то, что предприятие адаптировало типичные инструменты бережливого производства под свою специфику. Главная цель, которая стояла перед руководством КМЗ, ― сделать эти инструменты доступными и понятными для рабочих вне зависимости от направления их деятельности. За три дня обучения мы провели картирование производственного потока, потренировались в стандартизированной работе и методике решения проблем по модели 8D. Полученные знания помогут улучшить работу на рязанских предприятиях», ― рассказала руководитель проектов РЦК Анна Шахова.