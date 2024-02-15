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Рязанская полиция ищет свидетелей смертельного ДТП с грузовиком
Авария произошла 21 января 2024 года на трассе М-5 «Урал».

Рязанская полиция ищет свидетелей смертельного ДТП с грузовиком. Информация появилась на сайте регионального УМВД.

Авария произошла 21 января 2024 года, примерно в 15:50, на 191 километре трассы М-5 «Урал» в Железнодорожном районе Рязани.

Предварительно, между собой столкнулись Chevrolet Orlando, за рулем которой находился 35-летний москвич, и грузовик MAN, управляемый 55-летним петербуржцем.

В результате погибли два человека, находившиеся в легковушке. 40-летний москвич умер спустя 13 суток, 41-летний житель столицы — спустя пять.

Тех, кто что-то знает о ДТП, просят обращаться в отдел № 4 Следственной части Следственного управления УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1 или по телефону: +7 (4912) 29-72-56.