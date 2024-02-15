Рязанцев призвали отказаться от личного транспорта из-за непогоды

Рязанцев призвали отказаться от личного транспорта из-за непогоды. Информацию опубликовала региональная Госавтоинспекция.

«В настоящее время автоинспекторами ведётся постоянный мониторинг дорожной обстановки. Личный состав Госавтоинспекции Рязанской‌ области ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, попавшим в затруднительную ситуацию. В связи с этим, Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей заблаговременно оценивать дорожную ситуацию, планировать поездки заблаговременно и, по возможности, отказаться от личного транспорта, отдав предпочтение общественному», — заявили в ведомстве.

Ранее появилось метеопредупреждение о сильном снегопаде.