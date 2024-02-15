Рейтинг Зеленского упал на 13% после отставки Залужного

Рейтинг доверия Залужного — 94%.

Рейтинг доверия к президенту Украины Владимиру Зеленскому упал на 13% после отставки главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). В нем приняли участие 1202 человека.

Доверие к Зеленскому составляет 64%. В декабре 2023 года оно было на уровне 77%. Недоверие при этом выросло до 35%. В декабре же было 22%.

Кроме этого, доверие снизилось и к главе офиса президента Андрею Ермаку до 27%. В декабре 2023 года оно составляло 33%.

Новому главкому ВСУ Александру Сырскому доверяют 40% респондентов, 21% - не доверяет, 4% - не определились. Еще 35% украинцев ничего не знали о Сырском до его назначения.

Отмечается, что больше всего жители Украины доверяют Залужному — 94%.