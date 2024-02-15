Путин выступил за учреждение госнаграды для трудовых династий

Он пообещал поручить своей администрации и правительству РФ продумать такое предложение.

Президент России Владимир Путин назвал отличной идею о госнаграде о трудовых династий. Об этом пишет ТАСС .

15 февраля на встрече Путина с работниками «Уралвагонзавода» в Свердловской области главе государства высказали идею об учреждении госнаграды о трудовых династиях.

«Хорошая идея, честно говоря, мне в голову не приходила», — прокомментировал президент.

Он пообещал дать указание своей администрации и правительству продумать такое предложение.

Глава государства напомнил, что в России недавно учредили знак «За успехи в труде» и орден «За доблестный труд».