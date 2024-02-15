Полицейские задержали мужчину, который напал на водителя маршрутки в Рязани

Возбуждено уголовное дело.

Полицейские задержали мужчину, который напал на водителя маршрутки в Рязани. Об этом сообщает УМВД по региону.

Отмечается, что к правоохранителям обратился 59-летний водитель маршрутного такси и сообщил, что незнакомый мужчина угрожал ему убийством.

По словам заявителя, конфликт произошел в Московском районе города в салоне транспортного средства.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и по горячим следам установили личность и задержали 43-летнего рязанца.

Возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит наказание в виде принудительных работ на срок до двух лет, либо — лишение свободы на два года.

Напомним, ранее появилась информация, что в Рязани пассажир с пистолетом напал на водителя автобуса.