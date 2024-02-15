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Минтранс: в российские аэропорты запретят доступ провожающим
Кроме того, планируется привлечь к обеспечению безопасности подразделения Росгвардии.

Минтранс России подготовил документ, ужесточающий правила обеспечения безопасности в аэропортах, предполагается, что он может вступить в силу с 1 сентября 2024 года. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно законопроекту, предполагается «не допускать физических лиц на территорию объекта транспортной инфраструктуры без проездных, перевозочных документов, постоянных, разовых пропусков». В аэропорты не смогут попасть ни встречающие, ни провожающие.

Кроме того, планируется привлечь к обеспечению безопасности в воздушных гаванях подразделения Росгвардии.