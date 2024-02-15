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Минобороны отчиталось о проведении СВО на 15 февраля

Министерство обороны России доложили о ходе СВО на 15 февраля. Ведомство опубликовало пост в своем Telegram-канале.

На Купянском направлении ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, три автомобиля, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки: «Caezar» французского производства и «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении Украина потеряла до 305 военных, 15 боевых бронированных машин, в том числе БМП «Bradley» производства США, 14 автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-30.

На Донецком направлении ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 360 солдат, танк, три боевые бронированные машины, в том числе БМП «Bradley» производства США, а также 27 автомобилей.

На Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили до 200 военных, танк, две боевые машины пехоты и восемь автомобилей.

На Херсонском направлении противник потерял до 20 украинцев, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу Д-30.

Всего с начала проведения СВО уничтожено: 571 самолет, 266 вертолетов, 12485 беспилотных летательных аппаратов, 469 зенитных ракетных комплексов, 15056 танков и других боевых бронированных машин, 1221 боевая машина реактивных систем залпового огня, 8061 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 18729 единиц специальной военной автомобильной техники.