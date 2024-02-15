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Мэрия: празднование Масленицы в Рязани пройдет без массовых общегородских гуляний
В администрации уточнили, что в период празднования Масленицы локальные праздничные площадки организуют в каждом районе города.

Празднование Масленицы в Рязани пройдет без массовых общегородских гуляний. Такое решение власти города приняли на заседании антитеррористической комиссии.

В администрации уточнили, что в период празднования Масленицы локальные праздничные площадки организуют в каждом районе города. В частности: на парковых территориях — Лесопарк, ЦПКиО, скверы у Дворца молодежи и у городского Дворца детского творчества, у ДК «Приокский» и КДЦ «Октябрь».

К охране правопорядка на время праздника планируют привлечь работников частных охранных организаций, народных дружинников, казаков и волонтеров. При проведении мероприятий будет организовано дежурство пожарных расчетов ГУ МЧС России по Рязанской области.