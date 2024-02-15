Mash: бойцам ВСУ дали день для капитуляции в Авдеевке

Стало известно, что всех, кто вынужден остаться в городе, призывают сдаться.

Бойцам Вооруженных сил Украины в Авдеевке предложили капитулировать до конца дня, 15 февраля. Об этом сообщает Mash.

По информации канала, информацию до украинцев донесли по радиосвязи, но они пока не отреагировали. Поэтому штурмовики ВС РФ при поддержке артиллерии и авиации продолжают наступать.

Стало известно, что всех, кто вынужден остаться в городе, призывают сдаться.

По данным Condottiero, тем, кто пожелает это сделать, будет предоставлен безопасный коридор выхода, гуманное обращение, необходимая медицинская помощь, и их жизни будут сохранены.

В настоящее время российская армия контролирует единственную асфальтированную дорогу, ведущую в Авдеевку. Отступающие ВСУ идут пешком по полям и болотам, так как их техника вязнет.