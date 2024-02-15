Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
-11°
Птн, 16
-9°
Сбт, 17
-6°
ЦБ USD 91.82 0.39 16/02
ЦБ EUR 98.41 0.6 16/02
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Прикрыть ипотечную лавочку. Что происходит с ценами на жилье?
Абсолютное большинство экспертов всегда рекомендуют пок...
31 января 15:17
8 726
Снежный коллапс. Где и как в Рязани убирают дороги
Корреспондент РЗН. инфо вспомнил, как велась уборка гор...
29 января 15:29
9 763
Тысячи автомобилистов борются за право не платить выросший в 250 раз н...
26 января 11:21
15 941
Рязанцам рассказали, как купаться в Крещение и не заболеть
Рязанка Елена Бойцова увлекается моржеванием восемь лет...
17 января 11:11
15 769
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Mash: бойцам ВСУ дали день для капитуляции в Авдеевке
Стало известно, что всех, кто вынужден остаться в городе, призывают сдаться.

Бойцам Вооруженных сил Украины в Авдеевке предложили капитулировать до конца дня, 15 февраля. Об этом сообщает Mash.

По информации канала, информацию до украинцев донесли по радиосвязи, но они пока не отреагировали. Поэтому штурмовики ВС РФ при поддержке артиллерии и авиации продолжают наступать.

Стало известно, что всех, кто вынужден остаться в городе, призывают сдаться.

По данным Condottiero, тем, кто пожелает это сделать, будет предоставлен безопасный коридор выхода, гуманное обращение, необходимая медицинская помощь, и их жизни будут сохранены.

В настоящее время российская армия контролирует единственную асфальтированную дорогу, ведущую в Авдеевку. Отступающие ВСУ идут пешком по полям и болотам, так как их техника вязнет.