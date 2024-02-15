Малков высказался против точечной застройки в Рязани

Также Малков заметил, что регион идет по пути комплексного развития территорий.

В четверг, 15 февраля, на ежегодном отчете о деятельности правительства Павел Малков высказался против точечной застройки в Рязани.

Депутат Денис Сидоров поднял вопрос точечной застройки города и нехватки школ. Малков подчеркнул, что разрешения, по которым ведется строительство, были выданы два-три года назад.

«Это муниципальные полномочия. Я, когда приехал в регион, тоже обратил внимание, что муниципальной земли вообще не осталось. Она уже у кого-то в руках. В этом вопросе надо разбирать и регулировать его на предмет законности и соответствие требованиям градостроительным нормам. Работа идет. Если нарушение есть, надо отзывать разрешения и переделывать проект», — отметил губернатор.

Также Малков заметил, что регион идет по пути комплексного развития территорий.

«Современный подход — комплексная застройка, когда сразу закладываются коммуникации, социальные объекты и планируется большая территория. Мы сейчас как раз идем по пути КРТ. Специально ездили к регионам-лидерам, перенимали их опыт. Планируем уже несколько объектов КРТ», — подчеркнул Малков.

Кроме того, губернатор добавил, что полностью отказаться от строительства отдельных домов вряд ли удастся.

«Это просто невозможно. Главное, чтобы нормы и правила застройщики соблюдали. Горадминистрация должна держать такие вещи на контроле», — завершил Малков.