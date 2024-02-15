Малков рассказал об аэрокосмической долине и индустриальном парке «Рязанский»

Как отметил губернатор, на 560 гектарах расположились 20 современных предприятий.

В четверг, 15 февраля, на ежегодном отчете о деятельности правительства Павел Малков рассказал о реализации проектов по созданию индустриального парка «Рязанский» и аэрокосмической долины.

Как отметил губернатор, на 560 гектарах расположились 20 современных предприятий.

«Запущено производство серверов, достраивается крупный логистический центр, будет производство лифтов, автопогрузчиков, автохимимия, автокомпонентов, счетчиков, системы вентиляции и многое другое. Крупные производства, зачастую лидеры, нашего российского рынка. Планируемый объем инвестиций только на этой площадке — 47 миллиардов рублей, 12 тысяч рабочих мест. При этом парк уже почти заполнен. Поэтому срочно начинаем проектировать еще одну площадку — это современный подход к развитию промышленности», — подчеркнул Павел Малков.

Кроме того, глава региона рассказал, что еще одним знаковым проектом для региона является аэрокосмическая долина, которую запустил по решению президента. На данный момент в ней уже 51 резидент.

«Там есть проекты в сфере аэрокосмических, биомедицинских, информационных технологий, есть электроника, радиотехника. Но самая главная тематика там — создание беспилотников», — отметил Малков.

По словам губернатора, Рязанская область в числе 11 других регионов участвует в нацпроекте по формированию беспилотных информационных систем. Для этого создается крупный научно-производственный центр «Протас». Он будет работать на базе аэрокосмической долины и аэродрома в Протасово.

«Это не только высокотехнологичные проекты, новые рабочие места, а еще и дополнительное федеральное финансирование, приведение в порядок старых объектов и строительство новых. Например, аэродром в Протасово, который был клубом по интересам, а теперь становится опорным пунктом для серьезной работы», — добавил Малков.