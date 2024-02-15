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Малков рассказал о судьбе территории бывшего завода в Борках
Губернатор прокомментировал вопрос о необходимости регулирования строительной деятельности в областном центре и создания проекта охранных зон Рязани, и, в частности, о перспективах застройки территории бывшего шпалопропиточного завода.

Губернатор Павел Малков заявил, что судьбу застройки в Борках решат согласующие организации. Об этом глава региона сказал, отвечая на вопросы депутатов во время отчета.

Результаты работы областного правительства Малков представил на заседании Рязанской областной думы в четверг, 15 февраля.

Губернатор прокомментировал вопрос о необходимости регулирования строительной деятельности в областном центре и создания проекта охранных зон Рязани, и, в частности, о перспективах застройки территории бывшего шпалопропиточного завода в Борках.

Малков отметил, что в 2023 году предстоит серьезная работа над созданием единых правил градостроительной политики. «Действительно, не хватает градостроительных документов, единых правил работы. В этом году будем серьезно этим заниматься. Это касается не только Рязани, вопрос актуален и для территории „Есенинской Руси“, где с одной стороны необходимо сохранять историческое и культурное наследие, а с другой стороны должна быть и возможность для развития всех территорий. В Рязани этот вопрос стоит более остро. Огромное количество разных документов, устаревших, которые не учитывают текущее состояние дел. Надо делать единую, прозрачную план-схему», — отметил глава региона.

Территорию бывшего шпалопропиточного завода губернатор назвал заброшенной, но при этом перспективной. «Судьбу застройки в Борках решат согласующие организации. Если проект застройщика соответствует нормам и правилам — значит, объекту быть. Если не соответствует — значит, строить там нельзя. Но территорию эту надо развивать. В том виде, в котором она сейчас существует, это безобразие и позор для города», — сказал Малков.