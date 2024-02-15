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Малков рассказал о мерах поддержки участников СВО и членов их семей
Как отметил губернатор, долг и дело чести региона — оказание помощи как самим участникам, так и их семьям. Поэтому в регионе открыли многофункциональный семейный центр, где в режиме одного окна специалисты консультируют и помогают с решением любого вопроса.

В четверг, 15 февраля, в ходе ежегодного отчета о деятельности правительства за 2023 год Павел Малков рассказал о мерах поддержки участников СВО и членов их семей.

Как отметил губернатор, долг и дело чести региона — оказание помощи как самим участникам, так и их семьям. Поэтому в регионе открыли многофункциональный семейный центр, где в режиме одного окна специалисты консультируют и помогают с решением любого вопроса.

«Филиалы центра созданы уже в каждом районе области. В отдаленных населенных пунктах работают выездные бригады. Проект пользуется большой популярностью. В целом поддержка СВО стала общенародным делом. Регион помогает создать ассоциацию ветеранов СВО, разработали адресную систему помощи для воинов и их близких, широкий спектр разных мер: гуманитарная помощь, выплаты, налоговые льготы, юридическая и психологическая помощь, реабилитация», — добавил Малков.

Также губернатор подчеркнул, что в Рязанской области существует более 60 мер поддержки участников СВО и их семей, в том числе 46 — региональных мер. Систему постоянно усовершенствуют и развивают.

«Например, у нас в регионе установлена льгота для участников СВО и ветеранов боевых действий. Недавно провели встречу с женами погибших бойцов и там возник вопрос по льготе для вдов и родителей. Предлагаем сейчас распространить льготу и на них. Также прозвучало и другое предложение: бесплатное получение земельного участка в том числе родителям погибшего участника», — рассказал Малков.

Кроме того, Малков добавил, что в полной мере заработал «Сосновый бор», который предоставляет более 200 услуг участникам СВО и их семьям.

«Собраны самые лучшие методики восстановления, установлено новое отечественное оборудование, оказывается восстановление в кругу семьи. Центр будем развивать дальше: сделаем водную лечебницу, крытый манеж для занятий адаптивными видами спорта, появится новое направление реабилитации, спортплощадки и продолжим благоустройство территории», — подытожил Малков.