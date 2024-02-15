Малков отчитался о благоустройстве в Рязанской области в 2023 году

В четверг, 15 февраля, Павел Малков отчитался перед депутатами областной думы о благоустройстве в Рязанской области в 2023 году и рассказал о планах на 2024 год.

Как отметил Малков, благодаря рязанцам за 2023 год благоустроили 32 территории в 18 муниципальных образованиях. Самыми активными районами стали Михайлов и Сасово, которые участвовали и в нацпроекте «Жилье и городская среда», и в программе «Формирование комфортной городской среды», и в местных инициативах.

«В 2024 году обновим еще 33 территории в 18 муниципалитетах. Начали внедрение единого дизайн-кода в Рязани и Касимове. В едином стиле оформляем вывески и навигацию, что сильно влияет на вид города», — рассказал губернатор.

Малков также подчеркнул, что принципиально важный проект — большой 13-километровый пешеходный маршрут города. Планируется отремонтировать все объекты, которые есть в центре города и объединить их пешеходными тропинками. Губернатор отметил, что к концу 2024 года они завершат малое пешеходное кольцо: цирк, Лево-Лыбедская, кремль, улица Соборная площадь, Хлебзавод и обратно к цирку.

«Каждый элемент большого пешеходного маршрута сейчас в работе, где-то идет проектирование, где-то ремонт, где-то строительство. В этом году начинаем проектирование набережной и инвесторы приходят, интересуются участием в проекте», — рассказал Малков.

Кроме того, Павел Малков сообщил, что к системе «Безопасный город» подключат камеры на Лыбедском бульваре и в Лесопарке, со временем будут подключены камеры на протяжении всего большого пешеходного маршрута.

«Сейчас к системе подключено 170 камер, одним из „пилотов“ стала улица Почтовая. Данные с камер обрабатываются с помощью искусственного интеллекта. Безопасность людей — это в том числе и хорошее освещение улиц. К настоящему времени в Рязани заменили 19 тысяч светильников. Проект будет продолжаться, в том числе освещение появится и там, где его до сих пор не было», — подытожил губернатор.