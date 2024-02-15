Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за ухудшения погодных условий

На территории региона отмечается обильный снегопад.

Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщило ведомство в соцсетях.

На территории Рязанской области отмечается обильный снегопад.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем водителям воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости», — написано в посте.

Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.