Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за ухудшения погодных условий
На территории региона отмечается обильный снегопад.
Госавтоинспекция обратилась к рязанцам из-за ухудшения погодных условий. Об этом сообщило ведомство в соцсетях.
На территории Рязанской области отмечается обильный снегопад.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуем водителям воздержаться от поездок на автомобиле без особой необходимости», — написано в посте.
Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток.