Глава рязанского Минсельхоза заявил, что массовой гибели озимых в этом году не ожидается

Региональный министр сельского хозяйства и продовольствия Дмитрий Филиппов на правительственном часе, который прошел 15 февраля в Рязанской областной думе, рассказал о гибели озимых культур.

Отвечая на вопрос депутата Сергея Гришкова, глава ведомства заявил, что в 2024 годц, судя по погодным условиям «массовую гибель озимых мы не предрекаем» По полученным министерством данным Ряанского гидрометцентра при климатических условиях этой зимы холодную пору не смогут пережить от 2 до 7% семян этих культур, что соответствует среднегодовой норме.

Говоря о подготовке к весенне-полевым работам, Филиппов отметил, что область полностью обеспечена семенами яровых, а по масличным культурам этот показатель составляет 99%.

«На сегодняшний день каких-либо проблем с приобретением семян нет, — считает министр. Активное внедрение механизмов импротозамещения в этой сфере — приоритетная задача поставленная Минсельхозом. Для зерновых доля отечественной продукции сейчас составляет около 90 процентов, для масличных — более 50%", — рассказал Филиппов.