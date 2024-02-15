Гладков заявил о пяти погибших при ударе по Белгородской области

При ударе по Белгородской области погибли пять человек. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Трагедия произошла в четверг, 15 февраля.

По данным губернатора, система ПВО отработала по 14 воздушным целям.

«По предварительным данным, в Белгороде пять человек погибли, в том числе один ребенок, еще 18 человек получили ранения, пять из которых дети. Бригады скорой помощи доставляют пострадавших в медицинские учреждения. Вся необходимая помощь оказывается», — заявил Гладков.

В Белгороде в семи домовладениях обнаружили разрушения: выбиты окна, повреждены кровли и забор. В пяти многоквартирных домах в нескольких квартирах выбиты окна, порядка пяти автомобилей повреждены осколками. Также поврежден один магазин, есть повреждения на территории одного из промышленных предприятий, пишет губернатор.

В Шагаровке повреждены два домовладения и один автомобиль.

На месте работают экстренные службы, уточнил Гладков.