Германия окажет Украине краткосрочную помощь в размере 100 млн евро

Также ВСУ поставили новую технику.

Германия пообещала оказать Украине краткосрочную помощь в размере более €100 млн, об этом в четверг, 15 февраля, говорится в заявлении правительства страны, пишут «Известия».

Отмечается, что такое решение было принято после того, как в Брюсселе прошло 19-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины.

После переговоров со своим новым коллегой главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским пообещали не только финансовую поддержку, но и новую технику. Среди нее — бронированные машины с усиленной противоминной защитой (MRV), бомбы для вооружения малых беспилотников, 77 грузовых автомобилей MULTI 1A1, медицинские принадлежности и комплекты запасных частей для различных систем вооружения.

В правительстве указали, что это вооружение уже поставлено или скоро поступит в ВСУ.