FT: Венгрия не приняла новый пакет санкций ЕС против России и других стран

Будапешт не согласился с санкциями из-за китайских компаний.

В ЕС не смогли одобрить новый пакет санкций против России из-за позиции Венгрии. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на газету Financial Times .

«Венгрия была единственной, кто голосовал против на встрече послов стран ЕС», — написано в газете.

Журналисты отметили, что если бы все члены ЕС одобрили новый пакет санкций, то ограничительные меры были бы направлены против 200 компаний и физлиц России, Китая и других стран.

Обозреватели со ссылкой на неназванный источник указали, что Будапешт не согласился с санкциями из-за китайских компаний. Также есть информация, что посол Венгрии попросил побольше времени для анализа предложений по санкциям.

Отмечается, что обсуждения по этому вопросу продолжатся.