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Энергетики «Рязаньэнерго» подготовились к работе в условиях непогоды

Энергетики «Рязаньэнерго» подготовились к работе в условиях непогоды.

В филиале «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» заявили, что сохраняется режим повышенной готовности, предполагающий полную мобилизацию сил и средств. К оперативному реагированию на возможные последствия непогоды подготовили 113 бригад «Рязаньэнерго»: 373 энергетика, 179 единиц спецтехники. По данным корпорации, на особом контроле находятся социально значимые объекты и объекты инфраструктуры, для электроснабжения которых в случае необходимости подготовлены 69 резервных источников подачи электроэнергии суммарной мощностью около 2,8 МВт.

В филиале «Рязаньэнерго» работает оперативный штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, органами исполнительной власти и местного самоуправления. Проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Для населения работает бесплатная горячая линия энергетиков «Светлая линия 220» 8 (800) 220-0-220, по которой можно сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов.

Граждан, обнаруживших оборванные провода линий электропередачи, просят незамедлительно сообщить в энергокомпанию или МЧС.