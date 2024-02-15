Депутаты предложили штрафовать россиян за благотворительную раздачу просроченных продуктов

Штрафы могут достигать 30 тысяч рулей.

Депутаты предложили штрафовать россиян за благотворительную раздачу просроченных продуктов. Об этом пишет газета « Известия ».

"За раздачу продуктов с истекшим сроком годности будут введены штрафы. Речь идет об организациях (НКО и фондах), которые занимаются благотворительной деятельностью и безвозмездно передают населению продукты питания", — говорится в публикации.

В случае принятия законопроекта за нарушения нормы должностным лицам будет грозит взыскание в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Предприниматели без юридического лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 30 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит штраф в размере от ста до трехсот тысяч рублей.