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Депутаты предложили штрафовать россиян за благотворительную раздачу просроченных продуктов
Штрафы могут достигать 30 тысяч рулей.

Депутаты предложили штрафовать россиян за благотворительную раздачу просроченных продуктов. Об этом пишет газета «Известия».

"За раздачу продуктов с истекшим сроком годности будут введены штрафы. Речь идет об организациях (НКО и фондах), которые занимаются благотворительной деятельностью и безвозмездно передают населению продукты питания", — говорится в публикации.

В случае принятия законопроекта за нарушения нормы должностным лицам будет грозит взыскание в размере от 10 до 20 тысяч рублей. Предприниматели без юридического лица могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 30 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит штраф в размере от ста до трехсот тысяч рублей.