Bloomberg: Трамп после победы планирует принудить Украину к мирным переговорам

Для принуждения Киева вернуться за стол переговоров Дональд Трамп может пообещать прекратить военную поддержку

Бывший президент США Дональд Трамп в случае победы на президентских выборах планирует принудить Украину к мирным переговорам с Россией. Об этом сообщает Bloomberg.

«Советники Трампа также обсуждали возможность собрать президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина за столом переговоров в начале потенциального второго срока», — говорится в публикации.

Отмечается, что для принуждения Киева вернуться за стол переговоров Дональд Трамп может пообещать прекратить военную поддержку, а Москва, в свою очередь, получит «угрозу по поводу увеличения военной помощи» Украине.