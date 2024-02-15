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А что в кино? «Лед-3», «Рецепт любви» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Лед-3» — финальная часть франшизы про любовь фигуристки и хоккеиста. В этот раз главной героиней становится повзрослевшая дочь Нади и Саши, которая пошла по стопам матери. В главных ролях — Александр Петров, Анна Савранская, Мария Аронова.

«Рецепт любви» — французская драма, лауреат Каннского фестиваля. Трогательная история про двух поваров, влюбленных в еду и друг в друга. В главных ролях — Жюльетт Бинош и Бенуа Мажимель.

«Одна жизнь» — биографический фильм. Англичанин Николас Уинтон приходит на телешоу. Там ведущая рассказывает о спасении сотен детей во время Второй Мировой войны и демонстрирует роль Уинтона в этом. Английского джентльмена играет Энтони Хопкинс.

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».