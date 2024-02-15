1,5 тысячи наемников «Вагнера» получили удостоверения ветеранов боевых действий

Для получения удостоверения руководству ЧВК необходимо предоставить документы о бойцах.

1,5 тысячи наемников ЧВК «Вагнер» получили удостоверение участников боевых действий. Об этом сообщила глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Она рассказала, что для получения удостоверения руководству ЧВК необходимо принести документы о бойцах. Далее бумаги направят в Минобороны. После этого специальная комиссия рассмотрит заявки и вскоре выдаст удостоверения.