Жителю Милославского района дали шесть лет колонии за покушение на убийство

В январе 2023 года пьяный 37-летний мужчина несколько раз ударил другого ножом. Нападавший считал, что мужчина мог быть причастен к смерти его матери.

Жителю Милославского района дали шесть лет колонии за покушение на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.

По данным следствия, в январе 2023 года пьяный 37-летний мужчина несколько раз ударил другого ножом. Нападавший считал, что мужчина мог быть причастен к смерти его матери. Убийству помешал местный житель. Раненому оказали необходимую помощь.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.