Зеленский признал проблемы с комплектованием и управлением в рядах ВСУ

Он пообещал обеспечить укрепление позиций, а также расширить поставки украинским боевикам беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Зеленский признал проблемы с комплектованием и управлением в рядах ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский публично признал наличие серьезных проблем в Вооруженных силах Украины.

«Объехали сегодня все горячие точки фронта. Доложили о ситуации. Разрешают имеющиеся проблемы: комплектация подразделений, укрепление, управление», — сказал Зеленский.

Кроме того, он пообещал обеспечить укрепление позиций, а также расширить поставки украинским боевикам беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее главком ВСУ заявил, что военные перешли от наступления к обороне.