Зеленский признал проблемы с комплектованием и управлением в рядах ВСУ
Он пообещал обеспечить укрепление позиций, а также расширить поставки украинским боевикам беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.
Зеленский признал проблемы с комплектованием и управлением в рядах ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский публично признал наличие серьезных проблем в Вооруженных силах Украины.
«Объехали сегодня все горячие точки фронта. Доложили о ситуации. Разрешают имеющиеся проблемы: комплектация подразделений, укрепление, управление», — сказал Зеленский.
Кроме того, он пообещал обеспечить укрепление позиций, а также расширить поставки украинским боевикам беспилотников и средств радиоэлектронной борьбы.
Ранее главком ВСУ заявил, что военные перешли от наступления к обороне.