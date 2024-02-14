Замминистра труда Омской области попал в ДТП с микроавтобусом, пострадали пять человек

Замминистра труда Омской области попал в ДТП с микроавтобусом. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, Toyota, в которой Сергей Добрых ехал на пассажирском сидении, влетела в ГАЗель на трассе «Омск-Муромцево». В результате погиб водитель легкового автомобиля. Пострадали водитель, 3 пассажира микроавтобуса и заместитель министра. Их госпитализировали.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах автоаварии.