В ВСУ предусмотрели запасные пути снабжения группировки войск в Авдеевке

Отмечается, что там уже несколько дней продолжаются уличные бои.

Командование Вооруженных сил Украины предусмотрело запасные пути снабжения группировки войск в Авдеевке на случай утраты контроля над основным маршрутом снабжения. Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки ВСУ «Таврия» Дмитрий Лиховой, пишет ТАСС.

«На тот случай, если основная логистическая артерия будет перерезана противником, нашим командованием предусмотрены запасные пути снабжения», — сказал он.

Лиховой при этом отметил, что не может рассказывать о перемещении сил в реальном времени, сказав только, что ситуация в Авдеевке для украинских сил является «напряженной» и «динамичной».

"В Авдеевке уже несколько дней продолжаются уличные бои", — добавил он.