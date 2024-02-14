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В Югре мужчина впал в кому из-за компьютерной игры

В Югре мужчина впал в кому из-за компьютерной игры. Об этом сообщил портал «МК» со ссылкой на городскую станцию скорой медицинской помощи.

Уточняется, что мужчина до трех часов ночи сидел за компьютером. Он не слушал жену, которая просила его лечь спать. В какой-то момент ему стало плохо.

«У мужчины заболела голова, начались судороги и рвота. Его сын вызвал медиков», — отметили на станции скорой помощи.

В тот момент, когда врачи прибыли по адресу, мужчина был без сознания. Его госпитализировали. В настоящее время мужчина находится в стабильно тяжелом состоянии.