В Югре мужчина впал в кому из-за компьютерной игры

В Югре мужчина впал в кому из-за компьютерной игры. Об этом сообщил портал « МК » со ссылкой на городскую станцию скорой медицинской помощи.

Уточняется, что мужчина до трех часов ночи сидел за компьютером. Он не слушал жену, которая просила его лечь спать. В какой-то момент ему стало плохо.

«У мужчины заболела голова, начались судороги и рвота. Его сын вызвал медиков», — отметили на станции скорой помощи.

В тот момент, когда врачи прибыли по адресу, мужчина был без сознания. Его госпитализировали. В настоящее время мужчина находится в стабильно тяжелом состоянии.