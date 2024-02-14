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В Свердловской области учительница уколола второклассника циркулем 27 раз

В Свердловской области учительница 27 раз уколола циркулем второклассника. Об этом сообщил портал E1.ru.

Позже родители школьника насчитали у сына 27 колотых ран. Отец рассказал, что женщина решила таким образом проучить ребенка.

«Когда начался урок, учительница, забрав циркуль, вывела ученика из-за парты и, крепко держа, начала колоть ладонь иглой. И говорила при этом: „Тебе нравится?“», — сказал мужчина.

Известно, что учительница вышла из себя после того, как школьнику поругался с девочкой и поцарапал ее руку. Врачи обработали раны мальчика и нанесли повязку.

Учительница объяснила агрессию словами «дала волю эмоциям». Она заявила, что ударила мальчика шесть раз.

В дневнике ребенка учительница оставила запись: «Поведение неудовлетворительное, нарушил технику безопасности и правила пользования циркулем». Поведением женщины займутся правоохранители.

Организована проверка. При этом, по информации Следственного комитета России, инцидент произошел еще 16 января.

«В городе Асбесте следствием СКР проводится проверка сообщения об инциденте в школе. 16 января 2024 года в одной из школ Малышевского городского округа произошел инцидент, связанный с причинением преподавателем учреждения телесных повреждений учащемуся, 2014 г. р.», — отмечается в заявлении.