В Совбезе России допустили ядерную войну из-за когнитивных проблем Байдена

По мнению замсекретаря Совбеза, управленческие ошибки руководства США могут обернуться глобальной катастрофой.

Заместитель секретаря Совета Безопасности России Михаил Попов заявил, что в мире возможна «случайная» ядерная война по вине США из-за проблем с памятью у американского президента Джо Байдена. Об этом сообщили « Известия ».

"Этот вопрос звучит еще громче и актуальнее. Особенно после опубликования на днях отчета специального прокурора Роберта Хура, назначенного для расследования дела о секретных документах, которые Джо Байден и его окружение вынесли из Белого Дома. Прокурор охарактеризовал президента США как «пожилого человека с проблемами памяти, который во многих случаях с трудом может вспомнить основные факты и детали», — сказал Попов.

По мнению замсекретаря Совбеза, управленческие ошибки руководства США могут обернуться глобальной катастрофой.

Он напомнил, что Байден — единственный человек в Штатах, который может отдать приказ о нанесении ядерного удара.