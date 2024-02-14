В рязанском дворе женщина с грудным ребенком на руках поскользнулась и упала на лед

На видео видно, как младенец бьется о землю и начинает плакать.

В рязанском дворе женщина с грудным ребенком на руках поскользнулась и упала на лед. Об этом сообщили в группе «Рязань».

По словам местных жителей, дворники не посыпали лед около входа в дом. На кадрах видно, как женщина с ребенком выходит и падает на лед. На видео видно, как младенец бьется о землю и начинает плакать.

«Дворник есть только в ведомости. Дворник, как сказали нам в ЖЭУ, в другом месте посыпал. Очень хотелось бы спросить, в каком?», — написали жильцы.