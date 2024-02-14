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В Рязанской области зафиксировали рост вируса папилломы человека
Об этом сообщает региональный минздрав.

В Рязанском кожвендиспансере наблюдают небольшой рост выявленных случаев вируса папилломы человека (ВПЧ). Если в 2021 году их было 182, в 2022-м — 193, то в 2023-м — 216. Об этом пишет региональный минздрав.

Специалисты кожвендиспансера отмечают, что подъем связан с масштабной профилактической работой.

«Диспансер уделяет большое внимание информационной деятельности, врачами ведется разъяснительная работа. Важно донести до людей, что это за вирус, какие могут быть осложнения», — отметила главный врач ОККВД Елена Большакова.

Отмечается, что если у женщин обнаруживается ВПЧ высокого онкогенного риска, то пациентке необходимо регулярно проходить обследование на возможное неблагоприятное развитие процесса.

«ВПЧ проникает в организм через микроповреждения на коже и слизистой. В чем главное коварство — инфекция длительное время может протекать бессимптомно», — рассказал заведующий 2-м поликлиническим отделением ОККВД Виктор Головачев. Безопасные контакты являются первой линией защиты от ВПЧ для большинства людей. В целях предупреждения возникновения рака шейки рекомендуется делать прививку против ВПЧ. Вакцинация проводится девочкам и девушкам в возрасте от 9 до 25 лет.