В Рязанской области осудят мужчину, выстрелившего из пневматики в человека

Ему грозит до семи лет лишения свободы.

В Кораблинском районе осудят мужчину, выстрелившего в неизвестного из пневматического пистолета. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Органы предварительного расследования установили, что обвиняемый, переходя дорогу, увидел впереди себя неизвестное лицо. Он достал пневматический пистолет и три раза выстрелил. Пройдя несколько метров, он совершил еще два выстрела.

Во время расследования обвиняемый признал вину. Уголовное дело по статье «хулиганство» направлено в районный суд.