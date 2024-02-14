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В Рязанской области огласили приговор мужчине, сбившему двух детей священника
Инцидент произошел 1 января 2023 года в селе Студенки Александро-Невского района.

В Рязанской области огласили приговор мужчине, сбившему двух детей священника. Об этом сообщил портал «КП-Рязань».

Инцидент произошел 1 января 2023 года в селе Студенки Александро-Невского района.

По информации издания, пьяный мужчина на обочине сбил двоих детей. Как рассказал отец пострадавших, он обнаружил своих сыновей в канаве в ледяной воде, примерно в 20 метрах от разбитой машины.

Родитель доставил 25-летнего виновника аварии в местную больницу. Пострадавших мальчиков госпитализировали в Рязань.

13 апреля, уже на другой машине, сельчанин не справился с управлением на железнодорожном переезде и съехал на рельсы. Обошлось без жертв, но движение поездов на некоторое время было заблокировано. Алкотестер показал у водителя содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,525 мг/л.

Следствие объединило эпизоды в единое дело. Мужчину приговорили к четырем годам трем месяцам в колонии-поселении. Также он после этого не сможет пять лет садиться за руль.