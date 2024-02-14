В Рязанской области нашли труп 74-летней пенсионерки
Трагедия случилась в Ряжске.
В Ряжске нашли труп пенсионерки. Об этом сообщил портал «
Тело обнаружили в квартире в среду, 14 февраля. 74-летняя мертвая женщина без признаков насильственной смерти лежала в ванне.
«По факту обнаружения трупа женщины 1949 года рождения организована проверка. Причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской», — рассказала старший следователь Скопинского МСО СУ СКР по Рязанской области Ирина Дашкова.