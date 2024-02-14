В Рязанской области мужчину осудили за пьяное ДТП

Инцидент произошел в июне 2023 года. Мужчина ехал в автомобиль в состоянии алкогольного опьянения и врезался в трактор.

В Шиловском районе осудили мужчину, устроившего ДТП. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Инцидент произошел в июне 2023 года.

По информации органа, мужчина ехал на машине в пьяном виде. Он не выбрал безопасную скорость, не соблюдал дистанцию и в итоге столкнулся с трактором. В результате пострадал пассажир автомобиля, ему причинили тяжкий вред здоровью.

22-летнего мужчину приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Также ему на два года запретили заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами.