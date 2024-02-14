В Рязанской области 15 февраля ожидается до -18 градусов

Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

В Рязанской области в четверг, 15 февраля, ожидается до -22 градусов. Прогноз погоды опубликовало региональное ГУ МЧС.

В области будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой снег. Днем в большинстве районов ожидается небольшой и умеренный снег. Гололедица.

Ветер восточный, юго-восточный, 6-11 м/c.

Ожидаемая температура воздуха по региону ночью -18, -13 градусов (местами до -22 градусов). Днем столбик термометра поднимется до -14, -9 градусов.