В Рязани женщина грозилась зарезать хозяйку съемной квартиры

Все произошло днем 13 февраля в доме на улице Энгельса.

В Рязани женщина грозилась зарезать хозяйку съемной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Все произошло днем 13 февраля в доме на улице Энгельса. Между 40-летней квартиранткой и 60-летней хозяйкой произошел конфликт. В ходе которого квартирантка взяла кухонный нож и стала угрожать пенсионерке убийством. Женщина вызвала полицию.

Полицейские задержали квартирантку. Возбуждено уголовное дело.