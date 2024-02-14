В Рязани женщина грозилась зарезать хозяйку съемной квартиры
Все произошло днем 13 февраля в доме на улице Энгельса.
В Рязани женщина грозилась зарезать хозяйку съемной квартиры. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Все произошло днем 13 февраля в доме на улице Энгельса. Между 40-летней квартиранткой и 60-летней хозяйкой произошел конфликт. В ходе которого квартирантка взяла кухонный нож и стала угрожать пенсионерке убийством. Женщина вызвала полицию.
Полицейские задержали квартирантку. Возбуждено уголовное дело.