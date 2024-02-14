В Рязани транспортные полицейские задержали самарца с наркотиками

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани транспортные полицейские задержали самарца с наркотиками. Об этом сообщила пресс-служба линейного отдела МВД России на транспорте.

Инцидент произошел на остановке «платформа 203 километр».

38-летнего самарца, временно проживающего в Рязани, доставили в отдел полиции. При личном досмотре у него нашли и изъяли сверток из изоляционной ленты с неизвестным веществом внутри. Исследование показало, что у мужчины забрали 0,47 грамма N-метилэфедрона. По словам задержанного, он купил наркотик через закладки для личного потребления.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Ему избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.