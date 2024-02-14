В Рязани пройдет открытие второй части проекта «Дух времени»

15 февраля в музейно-выставочном центре имени Каширина «Фотодом» в 16:00 пройдет открытие второй части проекта «Дух времени», организованного вместе с Государственным архивом Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе «Фотодома».

В этом году кураторы Дмитрий Филиппов, Екатерина Дворникова и Виктория Филиппова покажут Рязань и рязанцев в 30-е годы через фотодокументы, сохранившиеся в архивных фондах.

«Дух времени, узнаваемый или едва уловимый, легкий и летящий или давящий и гнетущий, разный… Глядя на старые фотографии, визуально погружаясь в прошлое, мы особенно остро ощущаем его. Он буквально во всем: во взглядах, осанке, одежде, детских босых ногах на булыжной мостовой, завитке локона или лихо заломленной фуражке. Каждый миг, запечатленный на фотоснимке, доносит до нас осколки ушедших эпох. Вместе они собираются в удивительный калейдоскоп прошлого близкого и узнаваемого, или далекого и незнакомого», — рассказала пресс-служба «Фотодома».

Экспозиция включает более 60 фотографий, которые впервые представят широкой публике.

Выставка продлится до 14 марта по адресу: Почтовая, 58. Вход свободный с понедельника по субботу с 10:00 до 19:00.

Возрастное ограничение: 0+