В Рязани осудят 19-летнего москвича за квартирные кражи со взломом

В мае прошлого года молодой человек обокрал квартиры 53-летней и 73-летней пенсионерок на улицах Бирюзова и Советской Армии. Общий ущерб оценили в сумму около 100 тысяч рублей.

В Рязани осудят 19-летнего москвича за квартирные кражи со взломом. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В мае прошлого года молодой человек обокрал квартиры 53-летней и 73-летней пенсионерок на улицах Бирюзова и Советской Армии. Общий ущерб оценили в сумму около 100 тысяч рублей.

Оперативники выяснили, что к кражам причастен 19-летний житель Москвы. Его нашли и задержали.

По версии следствия, 19-летний москвич специально приехал в Рязань, чтобы подобрать квартиру, в которую удобно забраться с улицы через окно. Выбрав дом на улице Бирюзовой, он взломал окно квартиры, залез в жилище и забрал деньги и украшения. Затем он уехал на улицу Советской Армии и там подобрал квартиру, из которой, взломав окно, похитил ювелирные украшения.

Уголовное дело по обвинению мужчины направлено в суд.